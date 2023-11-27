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Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı

Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig'de milli aranın ardından oynanan 13. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ve 77. dakikada Trezeguet kaydetti.

Ev sahibi Sivasspor'un golleri; 4. dakikada Samuel Saiz, 20 ve 67. dakikalarda ise Rey Manaj'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 15'e yükseltirken, Trabzonspor 23 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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