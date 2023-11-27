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Netanyahu'yu darbe korkusu sardı!

Netanyahu'yu darbe korkusu sardı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

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İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

Gizli tartışma yaşandı

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

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