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Manchester United, Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak!

Manchester United, Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak!

İngiliz ekibi Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacağı maç öncesi eksiklerini açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, kritik mücadelede İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 29 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.45'te başlayacak.

7 futbolcu yok

Bu dev maç öncesinde ise Manchester United kadroya alınmayan oyuncuları açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun sakatlıkları sebebiyle, Marcus Rashford'un ise kırmızı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı belirtildi.

Gruptan çıkma adına kritik maç

A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesi Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er, son sıradaki Manchester United'ın 3 puanı bulunuyor.

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