Scholz'un yapay zeka ile üretilen videosu Almanya'yı karıştırdı

Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un yapay zeka ile üretilen ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) hedef alan sahte videoya tepki gösterdi.

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Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un yapay zeka ile üretilen ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisini (AfD) hedef alan sahte videoya tepki gösterdi.

Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Başbakanın parti yasağına ilişkin yapay videosu sosyal medyada dolaşıyor. Video gerçek değil. Bunun gibi yapay videolar eğlenceli değil. Belirsizlik yaratır ve manipülatiftir" açıklamasını yaptı.

"Siyaset Güzellik Merkezi" adlı hiciv ve siyasi inisiyatifi tarafından üretilen videoda, Şansölye Scholz'un sözde AfD yasağını desteklediği izlenimi veriliyor.

Yapay zekayla üretilen görüntüde Scholz'un 5 yıl önce Chemnitz'de yaşanan olaylar ve Haziran 2019'da Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin hatırlatıldığı bir konuşmasının manipüle edilmiş hali yer alıyor.

Scholz'un videoda AfD'nin yasaklanması için Federal Anayasa Mahkemesine başvuracağını söylediği aktarılıyor.