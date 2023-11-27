Ferdi Kadıoğlu için dev transfer ücreti

Bundesliga devi Borussia Dortmund'un milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için devreye girmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, göstediği istikrarlı performansla taraftarlarının takdirini topluyor.

A Milli yıldız, etkili performansı nedeniyle sık sık Avrupa kulüpleriyle anılıyor. Bu kez ise transfer iddiası Alman basınından geldi.

Ferdi Kadığlu için 30 milyonluk talep

Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekibin ise 24 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile 167 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu mücadelelerde 15 gol atıp 20 asistlik katkı sağladı.