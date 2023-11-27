BIST 8.107
DOLAR 28,90
EURO 31,67
ALTIN 1.870,75
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Nicolas Pepe: İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık

Nicolas Pepe: İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, 3-3'lük Sivasspor beraberliğini değerlendirdi.

Abone ol

Süper Lig'in 13. haftasının kapanış gününde Trabzonspor, konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Nicolas Pepe, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

"İlk golü ben attığım için mutluyum"

Fildişi Sahilli yıldız, "İlk golü ben attığım için mutluyum. İki kere geri düştüğümüz maçta iyi bir puan aldık" dedi.


28 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Bugünün şartlarını düşündüğümüzde güçlü kaldık. Karakter gösterdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın adli kontrolle serbest bırakıldı
Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
Netanyahu'yu darbe korkusu sardı!
Netanyahu'yu darbe korkusu sardı!
Manchester United, Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak!
Manchester United, Galatasaray maçına 7 eksikle çıkacak!
9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Ferdi Kadıoğlu için dev transfer ücreti
Ferdi Kadıoğlu için dev transfer ücreti
Scholz'un yapay zeka ile üretilen videosu Almanya'yı karıştırdı
Scholz'un yapay zeka ile üretilen videosu Almanya'yı karıştırdı
İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı
İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı
İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı
Gazze'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatıldı
Gazze'de İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatıldı
Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı
Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı
Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı! TFF'ye 'VAR' çağrısı