Seçil Erzan olayında Fatih Terim ve Hakan Ateş neden yok! Ahmet Hakan 9 soru sordu

Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında spor ve iş dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmada Fatih Terim ile Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in yer almamasıyla ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Fatih Terim ve Hakan Ateş'e 9 sordu sordu ve cevaplarını istedi.

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Seçil Erzan olayında gözler Fatih Terim ve Erzan'ın çalıştığı Denizbank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş'e çevrilmiş durumda. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, aralarında futbol camiasından tanınmış isimlerin gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı olayla ilgili kaleme aldığı yazısında, ismi üzerinden dolandırıcılık yapılan Fatih Terim ile Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’e 9 soru sordu. Hakan’ın Ateş ve Terim’in yanıtlamasını istediği soruları şöyle:

Koluna serim takarak neden sorguladı

- Bankasındaki bir şubenin müdürü, bu dalavereleri çevirirken hiç mi haberi olmadı?

- Haberi olur olmaz hemen savcılığa başvurdu mu?

- Neden Seçil Erzan’ı koluna serumlar falan takarak bankada sorguladı?

İfadesin neden öğrenmek istedi?

- Seçil Erzan’a mahkemede vereceği ifadeyi neden öğretmeye çalıştı:

- Bankasının içinde gerçekleşen bu dolandırıcılık nedeniyle sorumluluğu yok mu?

- Ortalık toz duman olmuşken neden ısrarla ve inatla susuyor? Neden açıklama yapmıyor?

Fatih Hoca sinirlenmeden cevap vermeli

Fatih Terim’in hiç sinirlenmeden, kimseyi suçlamadan cevaplaması gereken sorular şunlar:

- Söz konusu fona 'Fatih Terim fonu' denilmesine bir cevabı yok mu?

- Seçil Erzan, verdiği ikinci ifadede kendisinden de fon için para aldığını söylüyor. Bu konuda ne diyecek?

Kızı Buse de mi sormadı?

- Seçil Erzan, herkese 'Fatih Terim de bu işin içinde' diyor. Para yatıran bir tek kişi bile kendisini arayıp 'Fatih Hocam, siz de para yatırmışsınız, doğru mu, bize de tavsiye eder misiniz?' diye sormadı mı?

- Hadi Arda, Emre sormadı, kızı Buse de mi sormadı?