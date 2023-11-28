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Ankara’da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü!

Ankara’da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını öldürdü!

ANKARA’nın Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı Hasan D'yi silahla vurarak öldürdü.

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Ankara'da erkek cinayeti. Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921’inci Sokak'ta meydana geldi. Erkek arkadaşı Hasan D. ile tartışan N.B., tartışmanın büyümesi ile beraber Hasan. D.’yi silahla vurdu.

Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken şüpheli N.B. ise silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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