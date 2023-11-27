İsrail Savunma Bakanı: İnsani aradan sonra saldıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren bölgenin nüfus yoğunluğu en yüksek kuzeyi ve Gazze şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye zorladı.

İnsani aranın başladığı 24 Kasım'a kadar İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Gazze içinde yaklaşık 1,7 milyon Filistinli, İsrail'in saldırıları karşısında yerlerinden edilmiş durumda ve büyük çoğunluğu da Gazze'nin güneyinde kalıyor.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İsrail Savunma Bakanı: İşimiz bitene kadar durmayacağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.

Çatışmalara verilen 'insani ara' sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek" dedi.

Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.