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Kar yağışı fena bastırdı okullar tatil edildi! Engelli ve hamileler de...

Kar yağışı fena bastırdı okullar tatil edildi! Engelli ve hamileler de...

ERZURUM'da yaşanan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar tatil edildi. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak

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Erzurum’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

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