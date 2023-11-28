Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı! Fulya Terim hesap numarası istemiş

Bankacı Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında spor camiasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmada gözler Fatih Terim'e çevrilmiş durumda. Terim "Ne para aldım, ne de para verdim" dese de ortaya yeni belgeler çıkmaya devam ediyor. İşte Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ve eşi Fulya Terim'in havale yapmak için Seçil Erzan'dan hesap numarası istediğinin delilleri...

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Seçil Erzan olayının ardından Fatih Terim savcılık ifadesinde "Seçil Erzan'a para da vermedim, para da almadım" dedi. Denizbank'ta 3 milyon dolarının kaldığını söyleyen Fatih Terim'e banka, "Hesaplarınızda öyle bir para yok" cevabı verdi. Seçil Erzan olayında kendisine yönelik sorulara sinirlenen Fatih Terim, “İlgimin olmadığı davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım var ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun” diye meydan okudu.

Fatih Terim ile Seçil Erzan'ın dostluğu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, soruşturma dosyasından, Fatih Terim ile eşi Fulya Terim'le ilgili yeni bilgiler buldu. Erzan ile Terim arasında dostluk ilişkisi olduğunu ve beraber fotoğraflarını hatırlatan İsmail Saymaz, Seçil Erzan'ın geçen yaz Bozcaada'daki evine Fatih-Fulya Terim çiftini yemekte ağırladığını belirterek şunları yazdı:

Fatih -Fulya Terim'den Seçil Erzan'a not!

"Terim çifti, buluşmadan sonra Erzan'a ve nişanlısı Candaş Gürol'a not bıraktı. Bu not şöyle: “Sevgili Seçil, sevgili Candaş. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler... Fulya – Fatih”

Seçil Erzan ile Fulya Terim'ın mesajları...

Seçil Erzan ile Fulya Terim arasındaki WhatsApp yazışmasının da dosyaya girdiğini belirten İsmail Saymaz, "Yazışmada Fulya Terim'in para transferi için Erzan'dan banka ve SWIFT hesabı istediği görülüyor." bilgisini paylaştı.