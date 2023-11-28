Gizli tanık bombası! Seçil Erzan'ın paraları nereye sakladığını anlattı! Seçil Erzan ve eski sevgilisi bankacı...

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol camiasından tokatladığı milyon dolarları ne yaptığı sorusunun cevabı aranıyor. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Seçil Erzan'a yardımcı olduğu anlaşılan Ali Yörük'ün günübirlik olarak Bulgaristan'a gidip gelmesinden dolayı 'Parayı Bulgaristan'a mı kaçırdılar?' diyenler var. Ama o paralar Ali Yörük'ün kaçırdığı paralar da olabilir. O nedenle bu işin en önemli halkası olan paralara ilişkin bir ize rastlanmış değil" dedi.