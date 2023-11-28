Gizli tanık bombası! Seçil Erzan'ın paraları nereye sakladığını anlattı! Seçil Erzan ve eski sevgilisi bankacı...
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili cevabı aranan soruların başında milyonlarca doların nereye gittiği geliyor. Son dakika bilgisine göre, Seçil Erzan'la ilgili gizli bir tanık ortaya çıktı ve paraların nereye gittiğini anlattı. Fatih Terim Fonu soygunuyla ilgili ikinci iddianame geliyor... İşte ayrıntılar...
Futbol camiasındaki Seçil Erzan'ın başrolünde olduğu Fatih Terim Fonu depreminin yankıları sürüyor. 2'si tutuklu 7 sanıklı dava sürerken ortaya çıkan gizli tanığın anlatımları sonrası ikinci bir iddianame hazırlanıyor. 47 milyon doların nereye gittiği sorusunun cevabı aranırken, savcılığa başvuran bir gizli tanık, paraların adresini verdi. Paralar Bulgaristan'a mı, İsviçre'ye kaçırıldı? Paralı Ali Yörük mü götürdü yoksa Seçil Erzan'la birlikte başka bir banka müdürü mü?
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol camiasından tokatladığı milyon dolarları ne yaptığı sorusunun cevabı aranıyor. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Seçil Erzan'a yardımcı olduğu anlaşılan Ali Yörük'ün günübirlik olarak Bulgaristan'a gidip gelmesinden dolayı 'Parayı Bulgaristan'a mı kaçırdılar?' diyenler var. Ama o paralar Ali Yörük'ün kaçırdığı paralar da olabilir. O nedenle bu işin en önemli halkası olan paralara ilişkin bir ize rastlanmış değil" dedi.
Gizli tanık 'ben biliyorum' dedi
Sabah gazetesi ise bombayı patlattı ve Fatih Terim Fonu davasının ilk duruşmasının görülmesinin ardından, bir gizli tanığın ortaya çıktığını duyurdu. Savcılığa ve mahkemeye yazdığı mektupla konuyu medyadan duyduktan sonra haberdar olduğunu belirten bir vatandaş söz konusu paranın nereye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Eşimin dayı olan banka müdürüyle..
Yazdığı mektupla bir bankanın şube müdürü olan kişinin eşinin dayısı olduğunu bu kişinin Seçil Erzan ile sık sık yurtdışına çıktıklarını, aile içerisinde yapılan bazı görüşmelerde bu şahsın önemli kişilere ait paralarını fon adı altında yurtdışına götürdüğünü söyledi.