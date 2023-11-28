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İsrail Merkez Bankası Gazze'deki savaşın ulaşacağı maliyeti açıkladı

İsrail Merkez Bankası Gazze'deki savaşın ulaşacağı maliyeti açıkladı

İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki savaşın maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una ulaşabileceğini belirtti.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun faiz oranlarının yüzde 4,75'te kalması yönünde aldığı kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Gazze'deki savaşın maliyetinin GSYİH'nin yüzde 10'una ulaşmasının beklendiğini kaydeden Yaron, bunun askeri operasyonlar ve yeniden imarla bağlantı doğrudan harcamaları da içerdiğini aktardı.

İsrail'de 2022 GSYİH rakamları 500 milyar dolara ulaşmıştı. Yaron'un bu açıklamalarına göre, savaşın maliyetinin 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İsrail Ulusal Ekonomik Konseyi tarafından ay başında açıklanan raporda da, savaşın maliyetinin 200 milyar şekele (54 milyar dolar) ulaşabileceği belirtilmişti.

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