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Ağrı Patnos beyaza büründü

Ağrı Patnos beyaza büründü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde şehir merkezine ve yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından Ağrı Patnos'ta beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Yılın ilk karının etkili olduğu Patnos'ta vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyanmanın mutluluğunu yaşadı. Patnos'un yüksek kesimlerindeki tepelerdeki kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Şehir merkezinde park halindeki araçların camlarına kar düştü.

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