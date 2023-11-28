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Yahudi lobisi bastırdı reklamlar geri çekildi Elon Musk U dönüşü yaptı İsrail ziyaretinde şok sözler

Yahudi lobisi bastırdı reklamlar geri çekildi Elon Musk U dönüşü yaptı İsrail ziyaretinde şok sözler

Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Elon Musk, şirketlerindeki reklamlar geri çekilince Gazze politikasında U dönüşü yaptı. israil'i ziyaret eden Musk, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile görüşmesinde "Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." dedi.

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Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret ile gündeme geldi.

İlk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini gezen Musk daha sonra Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Görüşmeden konuşan Musk "Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

"Öldürmekten başka seçenek yok"

Musk görüşme esnasında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"İnsanların öldürüldüğü (İsrail) yerleri görmek, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Az önce Başbakan Netanyahu ile de konuştum. Bence Gazze ile ilgili üç şey var. (Hamas'ı kast ederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler."

"Gazze'de eğitim değişmeli yeni nesil katiller yetişmesin"

Gazze ile ilgili de tepki çekecek bir açıklama yapan Musk, "Ve ikinci şey de Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın, Herzog ile yaptığı toplantıya Hamas'ın elindeki esirlerin aileleri de katıldı.

Aileler, Elon Musk'ın boynuna İsrail'in dünya çapında yürüttüğü kampanyanın sembolü olan ve üzerinde "kalplerimiz Gazze'de rehin" yazan künyeyi taktılar.

Musk, ailelere hitaben "Sevdikleriniz serbest bırakılana kadar bunu boynumda taşıyacağım" mesajı paylaştı.

Musk'ın paylaşımını Beyaz Saray kınamıştı

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yaptı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Musk'ın yaptığı paylaşıma ilişkin, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." dedi.

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