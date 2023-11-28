Kriz olduğu iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Külliye'de görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede iki lider, yerel seçimde iş birliğinin çerçevesi tamamlanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 sisteminin değiştirilmesinin faydalı olacağı çıkışına MHP lideri Bahçeli, "50 artı 1 sistemin temel taşı. Cumhurbaşkanı seçiyoruz, muhtar değil" diyerek karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Erdoğan ile Bahçeli arasında geçen Perşembe Bahçeli'nin konutunda yapılacağı belirtilen görüşme gerçekleşmemişti. Cumhur ititfakı ortakları arasında kriz olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Çelik kriz iddialarını böyle yalanlamıştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünkü AK Parti MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kriz iddiaları için "Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. İttifakımız en güçlü şekilde seçimlere hazırlanıyor. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler tempolu şekilde devam etti. Bütün partiler burada kendi kimliklerini koruyarak ilkeler efradında bir araya geliyor. İttifaklar esas ilkleler üzerinde bir araya geliyor. Herhangi bir sorun yok. İhtiyaç duydukları halinde cumhurbaşkanımız v sayın bahçeli bir araya geliyor. Taktik farklılığı olabilir ama bu ittifakın omurgasını zedelemez." demişti.