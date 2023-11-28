CHP'de ihraç edilen 13 isme af çıktı! Listede dikkat çeken detaylar var

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Tanju Özcan dahil 13 isme af çıktı, Tüzük Kurultayı tarihi belirlendiAbone ol
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.
Toplantıda Tüzük Kurultayı tarihi ve bağışlanma talepleri gündeme geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.
13 isme af çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada şunları aktardı;
Yücel, ihraç edilenlerin Parti Meclisi kararıyla partiye döneceğini açıkladı.
Yücel "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.
CHP'de affedilenlerin listesi
Ethem Ejder Zengin
Mahmut Yıldırım
Tanju Özcan
İsmail Uysal
Timur Yalçıntuğ
Didem Yalçıntuğ
Niyazi Bakkalcı
Ünal Uysal
Ali Güneş
Emre Gelen
Hasan Akkaya
Halime Öztürk.