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CHP'de ihraç edilen 13 isme af çıktı! Listede dikkat çeken detaylar var

CHP'de ihraç edilen 13 isme af çıktı! Listede dikkat çeken detaylar var

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Tanju Özcan dahil 13 isme af çıktı, Tüzük Kurultayı tarihi belirlendi

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

Toplantıda Tüzük Kurultayı tarihi ve bağışlanma talepleri gündeme geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

13 isme af çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel açıklamada şunları aktardı;

Yücel, ihraç edilenlerin Parti Meclisi kararıyla partiye döneceğini açıkladı.

Yücel "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi" dedi.

CHP'de affedilenlerin listesi

Ethem Ejder Zengin

Mahmut Yıldırım

Tanju Özcan

İsmail Uysal

Timur Yalçıntuğ

Didem Yalçıntuğ

Niyazi Bakkalcı

Ünal Uysal

Ali Güneş

Emre Gelen

Hasan Akkaya

Halime Öztürk.

CHP
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