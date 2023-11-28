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Konya'da kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

Konya'da kamyonet aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Kulu-Ankara kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kulu istikametine seyir halinde olan A.T. idaresindeki 37 ER 007 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak direği sürükleyip refüjde durabildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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