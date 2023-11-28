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Bursa'da yolcu, otobüs şoförünü çıldırttı, tartışma büyüdü

Bursa'da yolcu, otobüs şoförünü çıldırttı, tartışma büyüdü

Bursa’da beklemesini istediği otobüs şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kameraya yansırken, tarafları otobüsteki yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

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Olay, 19-İ numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir yolcunun durakta otobüsten indiği gören otobüsteki başka vatandaş, otobüs şoförüne 5 dakika beklemesini istedi.

Kadın yolcunun hitabına sinirlenen otobüs şoförü, yolcuyla tartışmaya başladı. Öfkeli sürücü, kadın yolcuya 'kimsin lan' diye bağırması tepkilere yol açarken, tarafları vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma anı ise kameraya anbean yansıdı.

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