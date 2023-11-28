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İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı

İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj çalışmalarında görevli kadınların kamyonetle balık istifi taşındığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüleri kaydeden sürücü "Yazık, hiç olacak iş mi. Hayvan bile böyle taşınmaz, bu mu kadına, analara bizim saygımız” şeklinde tepki gösterdi.

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Küçükçekmece E-5'te dün kaydedilen görüntüler tepki çekti. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. 'nin trafikte yaptığı peyzaj çalışmalarına işçi olarak çalışan kadınlar kamyonet kasasında karga tulumba taşındı. Trafikte seyreden bir sürücünün çektiği görüntüde sürücü ön koltuktaki bir kadına ‘Büyükşehir belediye çalışanı mısınız’ sorusunu yöneltirken ‘evet’ yanıtını aldığı, bazı kadınların ise 'çekme' dediği duyuldu. Kamyonetin kasasında oturan kadınların görüntüsü dikkat çekerken o anları görüntüleyen sürücü, “Kadınlara verilen değer bu mu, kamyonette taşınıyor.

Hangi firma hangi şirket olduğu hiç önemli değil, yazık, hiç olacak iş mi. Hayvan bile böyle taşınmaz, olacak iş değil. Bu mu kadına, analara bizim saygımız, analara verilen saygı bu yazıklar olsun” diyerek duruma tepki gösterdiği duyuldu. Kadınların sorumsuzca bu şekilde taşındığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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