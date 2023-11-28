Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak

Dilan Polat - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Atılan adımlar sonrası bazı isimler lüks yaşamlarından köy hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel bugünkü yazısında kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendiğini açıkladı.

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Dilan Polat - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından başlayan karapara ve dolandırıcılık operasyonlarında yeni gelişmeler yaşandığını söyleyen Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel "Zaten 600 fenomen ile ilgili Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Şimdi inceleme derinleştirildi. Artık MASAK ve vergi müfettişleri de olaya müdahil oldu." dedi.

Ağırel, Polat çifti gibi lüks yaşamları ile dikkat çeken diğer Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında bir gelişme yaşanacağını açıkladı ve yazısında şunları kaydetti:

Hatta yazımı yazarken bir gelişme yoktu ama ilk olarak Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında bir gelişme yaşanacağını duydum. Yazıyı baskıya girene kadar ilan edilirse şaşırmam. Sonrasında ise ismi kamuoyu tarafından bilinen diğer kişilere soruşturma başlayacağını öğrendim.

Tavsiyem (!), sakın “Noterden devir işlemlerini yaptım kurtuldum” diye düşünmeyin, siyasi bağlantılar kurarak veya bazı vakıf ve yöneticiler aracılığı ile birtakım girişimlerde bulunmayın. Bu girişimleriniz biliniyor ve duyuluyor.

Cumhuriyet yazarı "Ama iki kere iki her zaman dört eder. Bir insan yılların emeğiyle zenginleşmiyorsa çalıyordur. Bunu da savcılar araştırır, ortaya çıkarır, delillerini koyar. " dedi.

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