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Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz

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Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin ardından gözler lüks hayatlarını sık sık paylaşan diğer fenomenlere çevrildi.

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra gözler bazı fenomenlere çevrildi.Çünkü onların da mal varlıkları incelenmeye başlandı. Tayyarlar da o fenomenlerden... 

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Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz

Soruşturma korkusunun fakirleştirdiği Tayyargiller sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz

Çift bazen yurt içinden bazen dışından farklı mekanlardan videolar çekip lüks yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyordu.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz

Ancak Dilan-Engin Polat'ın cezaevine girmesinden sonra o lüks içindeki paylaşımların yerini daha sade köy hayatı aldı.

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