Özlem Öz ve Tayyar Öz'ü soruşturma korkusu sardı! Son paylaşımı olay oldu: Tamam, en fakir sizsiniz
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Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin ardından gözler lüks hayatlarını sık sık paylaşan diğer fenomenlere çevrildi.
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasından sonra gözler bazı fenomenlere çevrildi.Çünkü onların da mal varlıkları incelenmeye başlandı. Tayyarlar da o fenomenlerden...
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Soruşturma korkusunun fakirleştirdiği Tayyargiller sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.
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Çift bazen yurt içinden bazen dışından farklı mekanlardan videolar çekip lüks yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyordu.
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Ancak Dilan-Engin Polat'ın cezaevine girmesinden sonra o lüks içindeki paylaşımların yerini daha sade köy hayatı aldı.
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