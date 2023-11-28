BIST 8.135
DOLAR 28,93
EURO 31,66
ALTIN 1.873,24
HABER /  GÜNCEL

Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin başta şehir merkezi olmak üzere il genelindeki çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri tarafından yollarda sürdürülen karla mücadele çalışmaları hız kesmiyor. İlk etapta şehir merkezindeki ana caddeler ve ilçe bağlantılarında yoğunlaşan ekipler, bugün itibarıyla ara cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Özellikle gece başlayan don ve soğuk hava zaman zaman ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Vatandaşların kışı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için tüm önlemleri ve hazırlıkları aldıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Karla mücadele bizim işimiz.

Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışmalarımızı kar timlerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenilir ve konforlu yolculuklarını keyifle sürdürmeleri için azimle çalışıyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak
Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak
İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla
İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm
Bursa'da yolcu, otobüs şoförünü çıldırttı, tartışma büyüdü
Bursa'da yolcu, otobüs şoförünü çıldırttı, tartışma büyüdü
İki sigorta şirketine el konuldu!
İki sigorta şirketine el konuldu!
Malatya’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor, şehir beyaza büründü
Malatya’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor, şehir beyaza büründü
Anıtkabir'e gitmek isterken hayatlarının şokunu yaşadılar! Yolcular evlerine döndü
Anıtkabir'e gitmek isterken hayatlarının şokunu yaşadılar! Yolcular evlerine döndü
Kriz olduğu iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Külliye'de görüşüyor
Kriz olduğu iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Külliye'de görüşüyor
Ağrı’da gümrük kaçağı sigara yakalandı
Ağrı’da gümrük kaçağı sigara yakalandı
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
2 çocuk okuldan çaldıkları bilgisayarı satmak isterken yakalandılar
2 çocuk okuldan çaldıkları bilgisayarı satmak isterken yakalandılar