Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Erzurum’da etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin başta şehir merkezi olmak üzere il genelindeki çalışmaları devam ediyor.

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Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri tarafından yollarda sürdürülen karla mücadele çalışmaları hız kesmiyor. İlk etapta şehir merkezindeki ana caddeler ve ilçe bağlantılarında yoğunlaşan ekipler, bugün itibarıyla ara cadde ve sokaklarda kar temizliğine başladı. Özellikle gece başlayan don ve soğuk hava zaman zaman ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Vatandaşların kışı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için tüm önlemleri ve hazırlıkları aldıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Karla mücadele bizim işimiz.



Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışmalarımızı kar timlerimizle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenilir ve konforlu yolculuklarını keyifle sürdürmeleri için azimle çalışıyoruz" dedi.