Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu

Mersin'in bazı bölgelerinde hafta sonu yağan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar görürken, Toroslar ilçesindeki bazı Trabzon hurması bahçelerinde de yüzde 100'e yakın zarar oluştu.

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Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ön planda olan illerin başında gelen Mersin'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur, dolu ve fırtına, bazı meyve ve sebze bahçeleri ile seralarda zarara yol açtı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Toroslar ilçesinde bulunan bazı Trabzon hurması bahçelerinde de zarar oluştu. Kimi bahçelerde zarar yüzde 100'e ulaştı.



Zarar gören bahçeleri gezerek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, gezdikleri bahçelerin neredeyse tamamında yüzde 100'e yakın zararın olduğunu söyledi. Her bir meyvenin doludan etkilendiğini kaydeden Yılmaz, "Bu meyvenin ikinci sanayi kullanımı da yok. Yani bazı meyveler zarar gördüğünde sıkmalık filan olarak kullanılabiliyor ama bunda bunu yapamıyoruz. Bu meyvenin artık neredeyse tamamı çöp oldu. Bu tabii doğal afet, Allah'tan geldi. Aslında çiftçi buna karşı Tarsim sigortasını da yapmış. Ancak buradaki sıkıntı şu; sigorta süreleri kısa tutulmuş. Yani henüz meyve ağacındayken, daha çoğu olmamışken sigorta bitmiş. Tabii bunu Tarsim yetkilileriyle görüşeceğiz. İnşallah bunun da düzelmesi yönünde çalışma yapacağız. Öncelikle zarar gören çiftçimize geçmiş olsun. Bölgemizin farklı semtlerinde dolu yağışı bahçelere ve meyvelere zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İnşallah yetkililerimiz gereken desteği çiftçilerimize sağlarlar" dedi.

Üretici İbrahim Sucular ise bahçelerini hafta sonu dolunun vurduğunu belirterek, "Neredeyse yüzde 100'e yakın meyveyi dolu vurmuş durumda. Şu anda zor durumdayız" diye konuştu. Sucular şöyle devam etti:

"Özellikle Tarsim sigortasının biraz daha uzamasını istiyoruz. Bu süre erken bitiyor. Daha ağaçlarda meyve var, sigortamız bitiyor ve bu tür durumlarda sıkıntı yaşıyoruz. İşte benim bu ayın 22'sinde sigortam bitti, 3 gün sonra dolu vurdu. Bu sürenin uzamasını istiyoruz."