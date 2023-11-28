Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi! Tüm suçu eşi Engin Polat'a attı! En çok onları özlüyormuş
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden mektup gönderdi. Şirketlerin mali işleriyle eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini ve kendisinin bu konularda bir bilgisinin olmadığını yenileyen Dilan Polat, “Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var" dedi.
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, cezaevinden Sözcü İsmail Saymaz'a mektup gönderdi. Saymaz, cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat’a yanıtlaması için bir dizi soru gönderdi. Dilan Polat’ın Saymaz’a gönderdiği mektup şöyle:
“Saygıdeğer İsmail Bey Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten."
"Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayama gücü veriyor."
" Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığınız olsun. Başarılarının devamına dilerim ağabey.”