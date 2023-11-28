Dilan Polat cezaevinden mektup gönderdi! Tüm suçu eşi Engin Polat'a attı! En çok onları özlüyormuş

"Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim. Evet, burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. Ama Allah dayama gücü veriyor."