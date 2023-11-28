BIST 8.135
DOLAR 28,93
EURO 31,66
ALTIN 1.873,24
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle ailelerine destek vererek örgütten kopmaları engellemeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetler yürüterek etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ile örgüt suçundan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.

Aralarında Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği ve Avesta Dil Kültür Derneği başkanlarının da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak
Murat Ağırel "Karapara işinde soruşturma derinleşiyor" diyerek açıkladı: İlk olarak o çift hakkında gelişme olacak
İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla
İYİ Parti'de yeni istifalar mı yolda? Latif Şimşek kulis aktardı sayı verdi sanılandan çok daha fazla
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm
Serbest bırakılan Filistinli kadın esir: Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm
Bursa'da yolcu, otobüs şoförünü çıldırttı, tartışma büyüdü
Bursa'da yolcu, otobüs şoförünü çıldırttı, tartışma büyüdü
İki sigorta şirketine el konuldu!
İki sigorta şirketine el konuldu!
Malatya’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor, şehir beyaza büründü
Malatya’da şiddetli kar yağışı etkili oluyor, şehir beyaza büründü
Anıtkabir'e gitmek isterken hayatlarının şokunu yaşadılar! Yolcular evlerine döndü
Anıtkabir'e gitmek isterken hayatlarının şokunu yaşadılar! Yolcular evlerine döndü