Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde deniz kenarından odun toplamak için evinden çıkan kadın geriye dönmeyince arama çalışması başlatıldı.

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Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince arama çalışması başlatıldı. Polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri ile birlikte ailesinin aradığı kadından henüz haber alınamadı. Sahilde bulunan bir çizmenin ise kadına ait olup olmadığı noktasında da çalışma başlatıldı.



Ardeşen’de her sel ve fırtına sonrası gelenek haline gelen deniz kenarından odun toplama adeti yüzünden eşinin sahile indiğini ifade eden Davut Bekar “Eskiden beri Ardeşen’de denizden odun toplamak meşhurdur. Aslında bizim ihtiyacımız yoktu ama eşim benden gizli 2 gündür kaçamak gelip topluyordu. En son işte odun toplamaya gitti, çıkamadı. Allah’tan umut kesilmez, bekliyoruz. Çizmesini bulmuşlar, emniyete 41 numara diye bilgisini verdim. Umudumuz yok ama inşallah cesedini bulabilsek. Ben komadaydım, benim mezarımı bile hazırlamıştılar, ben ölmedim. İnşallah eşimde ölmez. Allah’tan umut kesilmez, bekliyoruz” dedi.