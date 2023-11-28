BIST 8.137
DOLAR 28,93
EURO 31,67
ALTIN 1.873,76
HABER /  GÜNCEL

Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ve 35 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı’nda 275 bin 520 adet elektronik sigara, Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Bolat, "Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" ifadesini kullandı.

Abone ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Ambarlı Limanı’nda yürütülen operasyonlarda 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir" ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan görüntüde Gümrük Muhafaza ekiplerinin Esenboğa Havalimanı'nda valizlerin içine gizlenmiş halde 145 adet bıçak ele geçirdiği de belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
O paralar emeklilere geri ödeniyor aman dikkat zaman aşımı var son 2 gün!
Foto Galeri O paralar emeklilere geri ödeniyor aman dikkat zaman aşımı var son 2 gün! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aşırı iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı mide kanseri beliritisi olabilir
Aşırı iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı mide kanseri beliritisi olabilir
Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar
Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar
Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı
Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Erzurum’da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı
İBB kadın çalışanlarını kamyonette taşıdı, büyük tepki topladı