Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar

Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, Kış uykusunu unutan ayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

Abone ol

Her yıl Kasım ve Aralık aylarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kış uykusuna yatmadı. Boz ayılar, yavrularıyla birlikte caddede salına salına yürüyerek yiyecek arıyor. Çöp konteynırlarına devirerek yiyecek arayan boz ayı ve yavruları kameralara yansıdı.



Ayıların kış uykusuna yatmadığını belirten vatandaşlar, “Sarıkamış’ta bugün yoğun bir kar yağışı vardı. Sarıkamış’ta bulunan boz ayılar halen kış uykusuna yatmamış durumda, bir anne ve 2 yavru boz ayı çöplüğe geldiler. Kendilerine yiyecek aradılar. Bizde bu anları kaydettik” dedi.

Sarıkamış’ta çöp konteynırlarında bir süre yiyecek arayan boz ayılar, daha sonra vatandaşları fark edince hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar anbean kaydedildi.