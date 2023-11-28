Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e Kürtlere ayrımcılık yapıldı tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kürtlere ayrımcılık yapıldığı iddiasına tepki göstererek, "Kürt kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu iddia etmek suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hakka sahip vatandaşlarımızdır bizim can beraberimizdir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

İhanetin dışında huzurlu liman arayanların tek çaresi MHP ve cumhur ittifakıdır. İnsan üstü bir gayretle çalışıyor ve hazırlık yapıyoruz. Milletimizi karanlığa çekmeye çalışanların ipliğini pazara çıkarmaya çalışıyoruz. Siyaset kofluğunu mahalli idarelerden atmak için yanıp tutuşuyoruz. 14-28 Mayıs'taki başarımıza yeni bir halka eklemek istiyoruz. Merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında denge ve uyum olsun istiyoruz.

Özgür Özel'e tepki

CHP genel başkanının Türkiye'de herkes eşittir fakat daha az eşittir açıklaması bölücü güruhun yansımasıdır. Kürt kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu iddia etmek suçtur. Kürt kökenli kardeşlerim eşit hakka sahip vatandaşlarımızdır bizim can beraberimizdir. Fırsat eşitliğini yok saymak mümkün müdür. Vatandaşımıza her kapı açık değil midir? Vali, Başbakan, hatta cumhurbaşkanı olmadı mı? CHP'ye genel başkan olarak toplum önüne çıkmadı mı?

"HEDEP demek CHP demektir"

CHP genel başkanına tavsiyem ya HEDEP'i içlerine almaları ya da derhal HEDEP'e derhal katılmalarıdır. HEDEP demek CHP demektir. CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır. Cumhur ittifakı İstanbul'da zilleti sallayıp indirecektir. Ankara'da Allah'ın izni ile son verecektir. CHP genel başkanı kulağını Kandil'e verdiği sürece hüsran ve hezimetten kurtulamayacak.

31 Mart 2024'e 125 günlük bir süre vardır. Çalışmalarımızı yoğunlaştırıp hızlandıracağız.

Operasyonlara destek

Kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Toplumsal arınma ertelenemez. Türkiye, bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumu bellidir. Milli değerlerimiz ve toplumsal ahlakımıza saldırılara karşı yegane duruş sergileyen MHP ve Cumhur İttifakı'dır.

"Mührü söküp atacağız"

CHP başkanı demiş ki Ekrem bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP başarısına mühürlüyüm demiş. Biz o paslı mührü söküp atacağız.

Gazze'de geçici ateşkes

İsrail ve Filistin arasında geçici değil kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız. Yine de geçici ateşkes ve esir takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle insani yardım koridorunun açılmasından, geçici ateşkes kararından bahtiyarız ve haklı mücadelesinin arkasındayız.

İspanya ve Belçika Başbakanlarının açıklamaları küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. Bir halkın toplu katliamına, insanım diyen hiç kimse seyirci duramaz. MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin alacağı her kararın, politikanın samimiyetle ve sonu ne olursa olsun yanındadır.

Emeklilere ikramiye

Çalışmayan emeklilerimize verilen 5 bin TL ikramiyenin, çalışan emekliye de yansıtılması memnuniyet vericidir.