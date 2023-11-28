BIST 8.137
DOLAR 28,93
EURO 31,67
ALTIN 1.873,76
HABER /  MEDYA

Ali Babacan, Devlet Bahçeli'nin büyük aşkını böyle ifşa etti

Ali Babacan, bu sefer baltayı taşa vurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi AK Parti'nin kayyumu ilan etti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, o konuşmanın yerde arkasını yorumladı...

Abone ol

Deva Partisi lideri Ali Babacan, galiba bu sefer çok sert kayaya çarptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 tartışması üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi olumsuz cevap vermişti partisinin grup toplantısında.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bunu fırsat bilerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Babacan, Erdoğan'a verip veriştirirken, Bahçeli'yi de kayyum ilan etti. Hadi Özışık, Nazlı Özışık'ın sorularını canlı yayında cevapladı...

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da kamyonetin arkasına asılan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
Bursa'da kamyonetin arkasına asılan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ve 35 kilogram kokain ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ve 35 kilogram kokain ele geçirildi
Aşırı iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı mide kanseri beliritisi olabilir
Aşırı iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı mide kanseri beliritisi olabilir
Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar
Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar
Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı
Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Anadolu parsı aylar sonra bir kez daha görüntülendi
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
TFF 3. Lig maçında hakem golü verip sonra iptal edince ortalık karıştı
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Mersin'de dolu Trabzon hurması bahçelerini vurdu
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı
Dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisi bulunamadı