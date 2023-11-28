Ali Babacan, Devlet Bahçeli'nin büyük aşkını böyle ifşa etti

Ali Babacan, bu sefer baltayı taşa vurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi AK Parti'nin kayyumu ilan etti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, o konuşmanın yerde arkasını yorumladı...

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Deva Partisi lideri Ali Babacan, galiba bu sefer çok sert kayaya çarptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 artı 1 tartışması üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi olumsuz cevap vermişti partisinin grup toplantısında.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bunu fırsat bilerek MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Babacan, Erdoğan'a verip veriştirirken, Bahçeli'yi de kayyum ilan etti. Hadi Özışık, Nazlı Özışık'ın sorularını canlı yayında cevapladı...