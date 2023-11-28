Antalya'da bahçesine musallat olan dev domuzu vurarak öldürdü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir genç, bahçesine ve köpeğine zarar veren yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuzu 7 yıl sonunda vurarak öldürdü.

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Elmalı'da yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Enes Altıntaş, Kızılbel mevkiindeki evinde akşam saatlerinde köpeğine saldıran domuzları görünce ruhsatlı av tüfeğini alıp dışarı çıktı. Domuzların gidiş yönüne geçen Altıntaş, bir kaç el ateş etti. Domuzlardan birini öldüren Altıntaş, diğer domuzların saldırısına uğradı. Ağaca çıkarak kurtulan Altınaş, sürünün gitmesinin ardından evine döndü. Sabah bölgede araştırma yapan Altıntaş, dev bir domuzun ölüsüyle karşılaştı. Bahçesine ve köpeğine zarar veren domuzlardan birini etkisiz hale getiren Altıntaş, hayvanın ağırlığının 397 kilo olduğunu belirtti.

"7-8 yıldır bekliyorduk"



Enes Altıntaş, "Evimin önündeki kayısı bahçesine 397 kilogramlık 25 santim uzunluğunda azıları olan yaklaşık 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen domuz köpeğime saldırmış. Kangal cinsi köpeğimin havlama sesiyle dışarı çıktım. 2 tane 20 yaşlarındaki azılı domuzun köpeğime saldırdığını fark edince hemen ruhsatlı tüfek tesisatımla birlikte evimin arka tarafından üstlerine dolaştım. 6 el ateş ettim yaralandı, bir tanesi öldü, diğeri yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti, eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakmayınca ağaca çıktım. Yaklaşık 7-8 senedir bu iki domuzun peşindeydim. 150 adet kayısı fidanımı kopartıp yediler, bahçeme çok zarar vermişlerdi. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, vuramadık ama en son köpeğime saldırınca vurmak nasip oldu" dedi.