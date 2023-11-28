BIST 8.118
DOLAR 28,93
EURO 31,70
ALTIN 1.874,82
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da bahçesine musallat olan dev domuzu vurarak öldürdü

Antalya'da bahçesine musallat olan dev domuzu vurarak öldürdü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir genç, bahçesine ve köpeğine zarar veren yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki domuzu 7 yıl sonunda vurarak öldürdü.

Abone ol

Elmalı'da yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Enes Altıntaş, Kızılbel mevkiindeki evinde akşam saatlerinde köpeğine saldıran domuzları görünce ruhsatlı av tüfeğini alıp dışarı çıktı. Domuzların gidiş yönüne geçen Altıntaş, bir kaç el ateş etti. Domuzlardan birini öldüren Altıntaş, diğer domuzların saldırısına uğradı. Ağaca çıkarak kurtulan Altınaş, sürünün gitmesinin ardından evine döndü. Sabah bölgede araştırma yapan Altıntaş, dev bir domuzun ölüsüyle karşılaştı. Bahçesine ve köpeğine zarar veren domuzlardan birini etkisiz hale getiren Altıntaş, hayvanın ağırlığının 397 kilo olduğunu belirtti.

"7-8 yıldır bekliyorduk"

Enes Altıntaş, "Evimin önündeki kayısı bahçesine 397 kilogramlık 25 santim uzunluğunda azıları olan yaklaşık 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen domuz köpeğime saldırmış. Kangal cinsi köpeğimin havlama sesiyle dışarı çıktım. 2 tane 20 yaşlarındaki azılı domuzun köpeğime saldırdığını fark edince hemen ruhsatlı tüfek tesisatımla birlikte evimin arka tarafından üstlerine dolaştım. 6 el ateş ettim yaralandı, bir tanesi öldü, diğeri yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti, eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakmayınca ağaca çıktım. Yaklaşık 7-8 senedir bu iki domuzun peşindeydim. 150 adet kayısı fidanımı kopartıp yediler, bahçeme çok zarar vermişlerdi. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, vuramadık ama en son köpeğime saldırınca vurmak nasip oldu" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı! Sözleri pes dedirtti! Bunu hak ettiler
Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı! Sözleri pes dedirtti! Bunu hak ettiler
KYK burs ödemeleri başladı! Ekim ve kasım ayı birlikte ödenecek
KYK burs ödemeleri başladı! Ekim ve kasım ayı birlikte ödenecek
Kars’ta haklarında arama bulunan 10 kişi yakalandı
Kars’ta haklarında arama bulunan 10 kişi yakalandı
Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e Kürtlere ayrımcılık yapıldı tepkisi
Devlet Bahçeli'den CHP lideri Özgür Özel'e Kürtlere ayrımcılık yapıldı tepkisi
Ali Babacan, Devlet Bahçeli'nin büyük aşkını böyle ifşa etti
Ali Babacan, Devlet Bahçeli'nin büyük aşkını böyle ifşa etti
Bursa'da kamyonetin arkasına asılan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
Bursa'da kamyonetin arkasına asılan çocuklar yürekleri ağıza getirdi
Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ve 35 kilogram kokain ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 275 bin 520 adet elektronik sigara ve 35 kilogram kokain ele geçirildi
Aşırı iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı mide kanseri beliritisi olabilir
Aşırı iştahsızlık ve hızlı kilo kaybı mide kanseri beliritisi olabilir
Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar
Sarıkamış’ta boz ayılar kış uykusunu unuttu, yiyecek aradılar
Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı
Aden Körfezi'nde ticari gemiyi ele geçirmeye çalışanların kim olduğu ortaya çıktı
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
Rize’de dalgalar arasında kaybolan kadın sahilde günlerdir aranıyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı! Saat verildi