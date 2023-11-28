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Kar ve tipi 26 köy yolunu ulaşıma kapattı! Meteoroloji uyardı

Kar ve tipi 26 köy yolunu ulaşıma kapattı! Meteoroloji uyardı

Karlı hava yurdun Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Rize'de 26 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yetkililer vatandaşları yoğun kar yağışı sebebiyle yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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Karlı ve soğuk hava vatandaşları ve yol trafiğini olumsuz etkiledi. Rize'de etkisini artıran kar yağışı sebebiyle İkizdere'de 20, Çamlıhemşin ilçesinde ise 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla kaplı yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

Çamlıhemşin'in yüksek mahallelerinde de belediye ekipleri karla kaplanan mahalle ve yolları vatandaşların güvenliği için açmaya çalışıyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımda aksama olmaması için çalışma yürütüyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporuna göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer vatandaşları yoğun kar yağışı sebebiyle yola çıkmamaları konusunda uyardı.

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