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Türkiye'den Gazze'ye teknik heyet gidiyor!

Türkiye'den Gazze'ye teknik heyet gidiyor!

Gazze'de sivillere yönelik katliamlar devam ediyor. Türkiye'nin Gazze’de kurmayı planladığı Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Gazze’ye ulaştı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze’de kurulması öngörülen Sahra Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet bu sabah Mısır üzerinden Gazze’ye intikal etti. Heyetin tespitlerine bağlı olarak hastanenin bir an önce faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Öte yandan; İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası anlaşması bugün sona erdi. İsrail'in rehin tuttuğu 33 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

İsrail-Hamas çatışmasının sürdüğü Gazze Şeridi'nde geçen 51 günde 15 bine yakın insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası ise kadın.

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