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FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel hücre yapılanmasında faaliyet gösteren 10 kişiden 6’sı yakalandı.

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Gözaltına alınan yeni yapılanmadaki şüphelilerin, daha önce yakalanan bir örgüt mensubunun üzerinden çıkan dijital materyallerin deşifre edilip çözülmesi ile ortaya çıkarıldığı, çözülen ‘Signal Private‘ isimli program üzerinde yapılan çalışmada, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında Bylock kullanıcısı ve bölge talebe mesullerinin de yer aldığı 10 zanlının örgüt içerisinde güncel faaliyetlerde bulunduğu saptandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çarpıcı bir operasyona daha imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, daha önce polisiye soruşturmalarda yakalanan bir FETÖ üyesinin evinde ele geçirilen dijital materyallerin emniyette deşifresi yapıldı.

FETÖ üyesinin evinde çıkan dijitaller çözüldü, örgüt üyeleri deşifre oldu

FETÖ üyesinin evinde çıkan ve polis tarafından çözülen örgütsel materyalin içinde “Signal Private” isimli program ortaya çıkarıldı. Yakalanan örgüt üyesinin kullandığı anlaşılan ve bu program üzerinde yapılan çalışmada, FETÖ içerisinde güncel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 kişi açığa çıkarıldı.

Deşifre edilen dijital belgelerden yola çıkan TEM Şube ekipleri, adları ve adresleri açığa çıkan söz konusu FETÖ üyelerinin, farklı soruşturmalarda haklarında BTM (bölge talebe mesulü) olduğuna dair ifade bulunan, örgütün kullandığı kripto haberleşme programı ByLock isimli sistemi kullanan, yine FETÖ üyelerine yardım etmek için para transferi yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için gece saatlerinde operasyonun düğmesine bastı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitabı evinde çıktı

İstanbul merkezli 4 ilde 14 farklı yere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin evinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitap bulundu.

Operasyonda 2 FETÖ üyesinin yasadışı yollarla yurtdışına kaçtığı tespit edilirken, 2 örgüt üyesinin ise sürekli yer değiştirdiği ve son adreslerinde de izlerini kaybettirdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kolluk kuvvetlerinin, firar durumda olan FETÖ üyelerinin yakalanmalarına yönelik çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

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