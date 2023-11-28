AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın
AKOM, akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.
Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklık 10 derece birden artıyor
Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor.
Akşam saatlerine dikkat
Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.