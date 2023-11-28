BIST 8.135
DOLAR 28,93
EURO 31,66
ALTIN 1.873,24

AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın

|
AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın

AKOM, akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

16
AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

26
AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın

Sıcaklık 10 derece birden artıyor

Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor.

36
AKOM İstanbul için saat verdi! Aman dikkat çok kuvvetli olacak, sokağa çıkmayın

Akşam saatlerine dikkat

Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

46