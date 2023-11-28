Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı! İsrail: İsim listesi aldık

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 4'üncü gününde de rehine takası tamamlandı. Hamas 11 rehineyi serbest bırakırken, İsrail de karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Rehinelerin 3'ü kadın 30'u da çocuk. Taraflar ateşkesin iki gün uzatılması konusunda da anlaştı. İsrail, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin 2 gün daha uzatılması kararını teyit ettiklerini belirterek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

11 İsrailli rehine ile 33 Filistinli serbest bırakıldı

11 rehine Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. İsrail ordusu teslim edilen İsrailli rehinelerin ülkelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar Dışişleri de Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ünün Fransız, 2'sinin Alman, 6'sının da Arjantinli olduğunu açıkladı.

Gece saatlerinde ise 11 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinlilerin 30'unun 18 yaş altı çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.

Bugün 10 kişi serbest bırakılacak

İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

Haaretz'in haberinde İsrail'e ulaşan listedeki bugün serbest bırakılacak İsraillilerin 10 kişiden oluştuğu belirtildi.

Hamas ile İsrail arasındaki rehine takası

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.