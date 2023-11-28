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Otoyolun Bolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi, 8 kişi yaralandı

Otoyolun Bolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi, 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden H.A. yönetimindeki 34 NR 9564 plakalı, H.Y. idaresindeki 24 EGY 83 plakalı E.S. kontrolündeki 34 EAP 880 plakalı ve K.T. idaresindeki 06 CJC 035 plakalı otomobiller Dörtdivan Kavşağı mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 yaralı, hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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