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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İhracatı desteklemek için ihracat görünümü, Eximbank ihracat kredileri ve desteklerinin ele alınacağı toplantıda, teknoloji girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi, bu alanda finansal araçların yaygınlaştırılması ile Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi konuları görüşülecek.

Toplantıda, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı sürecini denetlemek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde geliştirilen sistem değerlendirilecek. Süreçler bu sistem üzerinden takip edilecek ve sonuçlar ilgili kurumlara iletilecek.

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