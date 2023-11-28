Artvin’in Hopa ilçesinde dün etkili olan fırtınada karaya oturan kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarılmayı bekliyor.

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Palau bandıralı "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi dün saat 10.00 sularında Hopa ilçesi sahilinde kıyıya sürüklenerek karaya oturmuştu. Akabinde, olay bölgesine Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilerek hareketli halat sistemi ile gemide bulunan 6´sı Türk, 5´i Azerbaycanlı ve 2´si Endonezyalı toplam 13 kişilik mürettebat başarılı şekilde kurtarılarak karaya indirilmişti. Karaya oturan geminin kaldırılması için ise hava koşullarının normale dönmesi bekleniyor.



Karaya vuran gemiyi merak ederek bölgeye gelen ilçe sakinlerinden Osman Bülbül "Dünkü kurtarma çalışmaları çok profesyonelceydi. Halatlar gerildi. Bildiğim kadarıyla 13 kişi mürettebat vardı. 13’ünü de sağ salim kurtardılar. Yani gerçekten güzel bir çalışma yaptılar. Can kaybına neden olmadı hiçbir çalışma. Çok güzel bir şekilde kurtarışlar yapıldı. Gemi hala burada duruyor. Dalga düştüğünde artık ne yapacaklarını bilmiyorum ama inşallah güzel bir şekilde kurtarılır” dedi.