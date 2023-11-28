Mansur Yavaş, Melih Gökçek'i oturduğu evinden çıkarıyor! Mahkeme karar verdi...

ANKARA'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eşi ile avukatları adına aldığı ve hâlâ kullandığı dubleks konutlar Mansur Yavaş'ın açtığı dava sonucu satışında usulsüzlük tespit edilerek tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Melih Gökçek, evden tahliye edilecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Eski Başkanı Melih Gökçek’in daha önce Belediye lojmanı olan Dikmen’deki konutları kanuna aykırı bir şekilde eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın aldığı iddiasıyla Mansur Yavaş dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Belediye Başkanı iken kendine sattı

Melih Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken Belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

Mansur Yavaş, Gökçek'e dava açtı

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi.

Mahkeme 'usulsüz' deyip ABB'ye iade etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Kararda “emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Melih Gökçek evden tahliye edilecek

Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL’ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesinin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen’deki evden tahliye edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için Savcılığa başvuracak.