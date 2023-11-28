BIST 8.106
DOLAR 28,93
EURO 31,71
ALTIN 1.874,61
HABER /  DÜNYA

Ünlü müzisyen Roger Waters'tan 7 Ekim saldırısıyla ilgili sahte bayrak operasyonu şüphesi

Ünlü müzisyen Roger Waters'tan 7 Ekim saldırısıyla ilgili sahte bayrak operasyonu şüphesi

Pink Floyd'un kurucularından ünlü rock müzisyeni Roger Waters, Hamas'ın geçen ay Gazze sınırının ötesine düzenlediği saldırının İsrail'in "sahte bayrak operasyonu" olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

Abone ol

Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, ABD'li gazeteci Glenn Greenwald ile röportajında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği operasyonları değerlendirdi.

Dünyaca ünlü sanatçı, saldırı haberini ilk duyduğunda "Bekleyip görelim neler olduğunu" şeklinde tepki verdiğini belirterek, "İsrailliler bu saldırının olacağını nasıl bilemedi? Hala bu çıkmazın içindeyim." dedi.

Hamas'ın saldırılarıyla alakalı bazı şeylerin şüphe uyandırdığını vurgulayan Waters, "Bunun bir sahte bayrak operasyonu olup olmadığını, neler yaşandığını, nasıl bir hikayeye varacağımızı bilmiyoruz. Hatta orada yaşanan gerçeklerin büyük bir kısmını öğrenebilir miyiz, onu da bilmiyoruz. Neler olduğunu söylemek çok zor." görüşünü paylaştı.

Roger Waters, Hamas'ın işgal karşısında direniş gösterme hakkı olduğunun altını çizerek, "Önceki açıklamamda da belirttiğim gibi savaş suçu işlenmişse bunu lanetlerim. Kim yapmış olursa olsun, umurumda değil." ifadesini kullandı.

Sahte bayrak operasyonu nedir?

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmada yasal gerekçe üretmek için çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor. Yakın tarihte ilk olarak Nazi Almanyası'nı Polonya işgalinde kullanılan bu yöntemde 1939'da Alman ajanları Polonyalı gibi giyinerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonuna saldırdı.

Dönemin Alman hükümeti, saldırıyı Polonyalı sabotajcıların yaptığı izlenimini vererek Polonya işgaline zemin hazırladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bulgaristan nüfusu her geçen yol eriyor dikkat çeken azalma
Bulgaristan nüfusu her geçen yol eriyor dikkat çeken azalma
Karaya oturan kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarılmayı bekliyor
Karaya oturan kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarılmayı bekliyor
Mehmet Özhaseki muhalefetin iddialarını çürüttü! Rezerv tartışmasına son noktayı koydu!
Mehmet Özhaseki muhalefetin iddialarını çürüttü! Rezerv tartışmasına son noktayı koydu!
Güzellik merkezlerine Dilan Polat darbesi yüzde 80 düştü oda başkanı isyan etti
Güzellik merkezlerine Dilan Polat darbesi yüzde 80 düştü oda başkanı isyan etti
Antalya'da uzman jandarma evinde ölü bulundu
Antalya'da uzman jandarma evinde ölü bulundu
Fatih Portakal asgari ücreti duyurdu! 100 lira eksik, 100 lira fazla olur ama...
Fatih Portakal asgari ücreti duyurdu! 100 lira eksik, 100 lira fazla olur ama...
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Bodrum kata götürdüğü kadına dehşeti yaşattı! Önce vurdu, sonra makasla yaraladı
Bodrum kata götürdüğü kadına dehşeti yaşattı! Önce vurdu, sonra makasla yaraladı
2 bin mahkum hapishaneden firar etti: Büyük operasyon başlatıldı
2 bin mahkum hapishaneden firar etti: Büyük operasyon başlatıldı
Ukrayna'da şiddetli kar fırtınası yaşandı, 10 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'da şiddetli kar fırtınası yaşandı, 10 kişi hayatını kaybetti
Peru Cumhurbaşkanı'nın yargılanması talep edildi
Peru Cumhurbaşkanı'nın yargılanması talep edildi
Otoyolun Bolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi, 8 kişi yaralandı
Otoyolun Bolu geçişinde zincirleme kaza meydana geldi, 8 kişi yaralandı