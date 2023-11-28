Ünlü müzisyen Roger Waters'tan 7 Ekim saldırısıyla ilgili sahte bayrak operasyonu şüphesi

Pink Floyd'un kurucularından ünlü rock müzisyeni Roger Waters, Hamas'ın geçen ay Gazze sınırının ötesine düzenlediği saldırının İsrail'in "sahte bayrak operasyonu" olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtti.

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Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, ABD'li gazeteci Glenn Greenwald ile röportajında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği operasyonları değerlendirdi.

Dünyaca ünlü sanatçı, saldırı haberini ilk duyduğunda "Bekleyip görelim neler olduğunu" şeklinde tepki verdiğini belirterek, "İsrailliler bu saldırının olacağını nasıl bilemedi? Hala bu çıkmazın içindeyim." dedi.

Hamas'ın saldırılarıyla alakalı bazı şeylerin şüphe uyandırdığını vurgulayan Waters, "Bunun bir sahte bayrak operasyonu olup olmadığını, neler yaşandığını, nasıl bir hikayeye varacağımızı bilmiyoruz. Hatta orada yaşanan gerçeklerin büyük bir kısmını öğrenebilir miyiz, onu da bilmiyoruz. Neler olduğunu söylemek çok zor." görüşünü paylaştı.

Roger Waters, Hamas'ın işgal karşısında direniş gösterme hakkı olduğunun altını çizerek, "Önceki açıklamamda da belirttiğim gibi savaş suçu işlenmişse bunu lanetlerim. Kim yapmış olursa olsun, umurumda değil." ifadesini kullandı.

Sahte bayrak operasyonu nedir?

Tarihte ilk kez 16. yüzyılda kullanılan "sahte bayrak" terimi, bir ülkenin başka bir ülkeye saldırmada yasal gerekçe üretmek için çeşitli hileler uygulayarak düzenlediği siyasi ve askeri eylemler olarak tanımlanıyor. Yakın tarihte ilk olarak Nazi Almanyası'nı Polonya işgalinde kullanılan bu yöntemde 1939'da Alman ajanları Polonyalı gibi giyinerek sınıra yakın bir Alman radyo istasyonuna saldırdı.

Dönemin Alman hükümeti, saldırıyı Polonyalı sabotajcıların yaptığı izlenimini vererek Polonya işgaline zemin hazırladı.