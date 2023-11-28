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Samsun'da 96 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Samsun'da 96 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde polis bir ikamete yaptığı baskında 96 bin 600 adet makaron ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 adet tütün sarma makinesi, 3 adet sigara yapımında kullanılan kompresör, 1 adet hassas terazi, 70 bin adet boş makaron, 26 bin 600 adet dolu makaron ve 38,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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