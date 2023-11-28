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BİM'de reyonda gördüğü fareyi çeken vatandaş olayla ilgili ilk kez konuştu

BİM'de reyonda gördüğü fareyi çeken vatandaş olayla ilgili ilk kez konuştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alışverişi yapmak girdiği BİM’de reyonda gördüğü fareyi saniye saniye kayda alan vatandaş, o anları anlattı.

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Olay, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi’nde bulunan BİM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için markete giren Selçuk Öner, su ve sodaların bulunduğu bölümde bir fare gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Öner, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Videoda küçük gibi gözüküyor ama kedi gibi büyük bir fareydi"

O anları anlatan Selçuk Öner, "Alışveriş için her zaman gittiğim bir marketti. Yine alışveriş için gittim, o esnada sodaların olduğu bölümden bir ses duydum. Baktığımda fareyi gördüm. Videoda küçük gibi gözüküyor ama bildiğiniz kedi gibi büyük bir fareydi. Soda şişelerinin arasına girmeye çalışıyordu, giremedi. Daha sonrasında su ve soda şişelerinin arasında kaldı, korktu, kaçacağı da bir yer yoktu. Fareyi görünce ben de korktum, panikledim, irkildim ve şaşırdım. Biraz kendime geldikten sonra telefonla videoyu çektim. Sonrasında orada çalışanlara durumu söyledim, onlar da görünce şaşırdı. Bir süre sonra fareyi kutunun içerisine alarak dışarıya saldıklarını gördüm. Ciddi anlamda korktum açıkçası" dedi.

"Halk sağlığı için tehlikeli bir durum"

Hijyenin önemine değinen Öner, “Alışveriş yapıyoruz, hijyene dikkat etmek zorundayız. O büyük fare varsa küçükleri de vardır diye düşünüyorum ve bundan sonra o markete gitmeyi de düşünmüyorum, başka marketlere gideceğim. O kadar çok iş yaptıkları söyleniyor, Türkiye’nin her yerindeyiz diye reklamlar yapılıyor, bu kadar fiyatlarla ilgileneceklerine mağazaları ile ilgilenseler de bu tür sağlık dışı hayvanların orada olmalarına engel olsalar daha iyi. Tedbir alınması gerekiyor. Bu olayın ardından internetten araştırdım ve BİM ile alakalı o kadar çok fare olayına rastladım ki, bence personeller etiketleri değiştirmekten marketle ilgilenemiyor. Ciddi anlamda iğrenç bir olay. Dağ fare doğurdu derler ya, BİM fare doğurdu. İnsan gerçekten tiksiniyor, halk sağlığı için tehlikeli bir durum” diye konuştu.

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