İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye ziyaretini iptal etti! Bugün gelmesi bekleniyordu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ankara'ya yapacağı duyurulan ziyaretini gerçekleştirmeyecek. Riisi'nin bugün Ankara'ya yapacağı duyurulan ziyareti gerçekleştirmeyeceği açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Kasım’da duyurduğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 28 Kasım’daki ziyareti iptal oldu.

Fransız haber ajansı AFP’nin son dakika ibaresiyle duyurduğu haberde, Reisi’nin ziyaretinin gerçekleşmeyeceği belirtildi. Açıklamada ziyaretin iptal edilmesinin sebebi belirtilmedi.

Bu ayın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’nin Kasım ayının sonunda Türkiye’ye geleceğini ve iki ismin Gazze’de devam eden insanlık dramına karşı iki ülkenin güçlerini birleştirmeye odaklandıklarını söylemişti.

Erdoğan, Reisi ile en son Pazar günü konuşmuştu. Ziyaretin iptal edilip edilmediği ya da ertelenip ertelenmediği açıklanmadı.