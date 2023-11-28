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Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu

Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu

Eskişehir’de etkili olan soğuk hava, patlayan borudan akan suyun donmasına ve oluşan buz kütlelerinin tehlike oluşturmasına sebep oldu.

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Eskişehir’de düne göre hava sıcaklığı artsa da özellikle gece saatlerinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binadaki su borusunun patlamasıyla akan su, soğuk hava sebebiyle donarak buz sarkıtları oluşturdu. Öğle saatlerinde sıcak havanın etkisini göstermesiyle yavaş yavaş erimeye başlayan buz kütleleri, kaldırıma akan suyun donmasıyla yerde de buz tabakası oluşturdu. Çifte tehlikeden korunmak isteyen vatandaşların o bölgeden geçerken temkinli davrandıkları gözlemlendi.

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