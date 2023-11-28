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Türkiye Gazze'ye sahra hastaneleri kuruyor Yeni hastalar Türkiye yolunda Fahrettin Koca açıkladı

Türkiye Gazze'ye sahra hastaneleri kuruyor Yeni hastalar Türkiye yolunda Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’ye giden ekiplerin üç bölgeden ikisinde çalışmalarını tamamladıklarını ve yarın başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirdi.

Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre sahra hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye’ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. yaptı:

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze’ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti.

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