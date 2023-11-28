CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tepki: Ahlakına ve vicdanına havale ediyorum...  

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepkisini dile getirdi. Özel, "Devlet Bey bende biliyorum sizde biliyoruz. Soysuz iddia lafı... İddia soysuz olmaz asılsız olur, gerçek dışı olur. Bana soysuz demeye kalkıyorlar.Devlet Bey'in prompterine o cümleyi yazanı Devlet Bey'in ahlakına ve vicdanına havale ediyorum. " ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. En düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasının gerektiğini belirten Özel "Tüm emeklileri Plan Bütçe'de AK Parti ve MHP'yi takip etmeye davet ediyorum." dedi. Özel, MHP lideri Bahçeli'ye de tepki gösterdi. Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"İktidara gelip biz yapacağız"

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarıma diyoruz ki baba evinin kapıları açıktır. Biz öğretmenlik meslek kanununun iyileştirilerek yeniden düzenlenmesini, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sonlandırılmasını, mülakatın kaldırılmasını savunuyoruz. Yaparlarsa yaparlar yapmazlarsa iktidara gelip biz yapacağız.

"Biz kalıcı ateşkes istiyoruz"

Gazze'de ateşkes sona erdi 2 günlük uzatma geldi. Biz kalıcı ateşkes istiyoruz. CHP doğru yerde, Türkiye doğru yerde... Dünyadaki siyasi akrabalarımıza çağrımızdır Filistin'deki zulmü durdurmak insanlık görevidir. Bir davetim de Erdoğan'a, cevap gelmedi. İlgili arkadaşlarımıza söyledim. Ben Filistin'e gitmek ve katliamı duyurmak için gerekli başvuruları yaptım. Bizim sınır kapısına gidip geçmemiz çok yerlisiniz ya tüm siyasi partileri genel başkanları ile kol kola gidip duruşumuzu göstermeliyiz. Erdoğan çağrım sanadır. Türkiye'nin iradesini orada ortaya koymak için sana çağrı yapıyorum.

"Adalet oturumunu sonlandırıyoruz"

Anayasaya karşı darbe girişiminde 9 Kasım'da koştuk salona geldik. 2,5 saat kapalı oturum gerçekleştirdik adalet oturumuna geçmeye karar verdik. Aralıksız nöbet tutuldu. Çalışma kampına gideceğiz. 30 Kasım Perşembe akşamı 500'üncü saatinde CHP anayasaya sahip çıkmak için adalet oturumunu burada sonlandıracak. 500 saat boyunca adalete ve anayasaya sahip çıkan grubuma teşekkür ediyorum.

Tüm emeklilere davet

Emekliler açlıkla sınanıyorlar. Plan Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımıza talimatı verdik. Bugün en düşük emekli maaşının asgari ücret çıkarılması için önergemizi sunuyoruz. Tüm emeklileri AK Parti ve MHP'nin tavrını izlemeye davet ediyorum. Aslında bu iyileştirmenin sözünü sandığın olduğu pazara kadar vermişlerdi. 5 bin lira verdiler. Çalışan emeklilere vermediler. Grubumuz hazırlık yaptılar. ÇKS'ye kayıtlılara vermediler. CHP sesi duyurdu o işi herkese verecekler. 5 bin TL'nin her ay verilmesi için önerge vereceğiz. Tüm emeklileri Plan Bütçe'de AK Parti ve MHP'yi takip etmeye davet ediyorum.

"Devlet Bey'in prompterine o cümleyi yazanı..."

Devlet Bey bende biliyorum sizde biliyoruz. Soysuz iddia lafı... İddia soysuz olmaz asılsız olur, gerçek dışı olur. Bana soysuz demeye kalkıyorlar. Ben Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa soyumuz Selanik'tedir. Ayıptır söylemesi babamın babası üzerinden soyumuz Üsküp'tedir. Ben Devlet beye bu cümleyi yakıştıramam Tayyip Bey ona zürriyetsiz dediğinde çok ayıplamıştım ve kınamıştır. Bugün o lafı söyleyen Tayyip Bey ile Devlet Bey'in ilişkilerine bir şey diyemem Devlet Bey'in prompterine o cümleyi yazanı Devlet Bey'in ahlakına ve vicdanına havale ediyorum.

"Üye kampanyası başlatıyoruz"

15 Mayıs'tan beri üye kaybediyorduk. Görevi devraldığımız hafta kaçış durmuştur. İki haftadır sayılar artıyor. 7900 yeni kayıt var ama müjde şu yüzde 88,5 30 yaş altı genç kadınlar ve gençler. Üye kampanyası başlatıyoruz. Kapıları ardına kadar açıyoruz. Özellikle gençleri kol kola Atatürk'ün partisine bekliyoruz.