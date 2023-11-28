Süper Lig ekibi, yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz gün Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Süper Ligi ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ligde 8. sırada bulunuyor.