Süper Lig ekibi, yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.Abone ol
Geçtiğimiz gün Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Süper Ligi ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alarak 18 puan topladı. Lacivert-beyazlılar ligde 8. sırada bulunuyor.