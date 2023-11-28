Bakanlık duyurdu! Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın kuzeyden, güneye kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat hatlarında feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.